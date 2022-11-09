Обнародован план зонирования нового посольства США в Иерусалиме

Спустя четыре года после решения бывшего президента США Дональда Трампа группа экспертов в Иерусалиме обнародовала план создания постоянного посольства Соединенных Штатов.

Посольство будет располагаться в Дерех-Хевроне между улицами Ханоха Альбека и Даниэля Яновского, в районе, известном под названием «Кэмп Алленби» эпохи британского мандата. Говорят, что часть временного посольства находится в спорной зоне, известной как «Ничейная земля».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Согласно заявлению, комплекс будет включать в себя посольство, офисы, резиденции, парковку и охранные сооружения. Здания могут быть не выше 10 этажей, а стена, окружающая территорию, будет иметь высоту 3,5 метра.

У представителей общественности будет 60 дней, чтобы представить свое несогласие с планом в муниципалитет.

Заместитель мэра Иерусалима Флер Хассан-Наум сказала, что «после почти четырех лет напряженной работы с посольством США в Иерусалиме мы рады, что были опубликованы планы зонирования нового комплекса Алленби».

«Посольство США в такой центральной части города улучшит городской ландшафт района и соединит его со всеми районами столицы через сеть легкорельсового транспорта, которая будет останавливаться почти у его дверей. Мы надеемся, что другие страны последуют этому примеру и перенесут свои посольства в нашу столицу — Иерусалим», — добавила Хасан-Наум.

Посольство США переехало в Иерусалим в 2018 году, через несколько месяцев после того, как тогдашний президент США Дональд Трамп признал столицу Израиля.

С тех пор посольство работает на базе бывшего консульства США в Арноне, которое было расширено за счет дополнительных офисов, а также имеет гораздо более крупный «филиал» на месте бывшего посольства в Тель-Авиве.

США также продали роскошную прибрежную резиденцию в Герцлии, в которой жили бывшие послы, как сообщается, произраильскому миллиардеру и донору-республиканцу Шелдону Адельсону. Посольство нашло для посла Нидеса резиденцию на улице Эмек Рефаим в Иерусалиме. Ранее он жил в отеле Waldorf Astoria, но не мог принимать там гостей.

Решение Трампа в 2017 году признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США не поддержало большую часть международного сообщества, которое говорит, что статус города должен определяться возможным мирным соглашением с палестинцами.

Ранее мы рассказывали, что Байден позвонил Нетаниягу, чтобы поздравить его с победой на выборах. Эту беседу согласовали в течение дня после того, как израильской стороне пообещали, что Байден свяжется с Нетаниягу в минувшие выходные.

По словам американских официальных лиц, задержка разговора произошла не из-за попытки администрации донести сообщение до Нетаниягу, а из-за того, что Байден очень занят промежуточными выборами в Конгресс и Сенат. Однако, также есть мнение, что президент США отнесся к новому лидеру Израиля с пренебрежением, о чем читайте в нашем материале.