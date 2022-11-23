Обнародовано фото подростка, погибшего в результате теракта в Иерусалиме

15-летний студент ешивы был убит в результате одного из двух взрывов в среду в Иерусалиме.

Жертвой теракта в Иерусалиме стал 16-летний Арье Шупак.

הנרצח בפיגוע בירושלים: אריה שצ'ופק, בן 15, מירושלים.

הלוויתו תצא בשעה 15:00, משכונת הר נוף בבירה >> pic.twitter.com/DEkJ4fXimh — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) November 23, 2022

Шупак, ученик иешивы из иерусалимского района Хар-Ноф, серьезно пострадал в результате нападения. Кроме него, серьезно пострадали его друг и еще несколько человек.

Он был доставлен в больницу в Иерусалиме, где медицинские работники констатировали его смерть.

В среду утром он ждал автобуса до своей ешивы, когда рядом с автобусной остановкой взорвалась бомба, смертельно ранив его.

По сообщению Кан, Шупак имеет канадское гражданство.

Похороны пройдут в 15:00 в Иерусалиме.

В общей сложности 19 человек получили ранения в результате двух террористических взрывов в Иерусалиме, 12 жертв получили медицинскую помощь после первого взрыва у въезда в город, а еще семь человек — после того, как вскоре после этого поступило сообщение о втором взрыве на перекрестке Рамот.

Полиция считает, что обе бомбы, спрятанные в мешках, были заложены одним террористом, который дистанционно взорвал взрывчатку.

В мешках были шарики и гвозди, что увеличивало количество осколков, образующихся при взрывах.

Ранее Курсор писал, что полиция сообщила, какие бомбы привели к взрывам в Иерусалиме.