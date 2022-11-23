Полиция сообщила, какие бомбы привели к взрывам в Иерусалиме

Начальник оперативного отдела полиции говорит, что две бомбы, взорванные сегодня утром на автобусных остановках в Иерусалиме, в результате которых один погиб и более 20 человек получили ранения, были взрывными устройствами «высокого качества».

В беседе с журналистами заместитель комиссара Сигал Бар Цви заявила, что из-за характера нападения полиция подозревает, что за терактом стояла организованная ячейка, а не один человек.

Она сказала, что бомбы были заложены за автобусными остановками и в кустах.

Она добавила также, что не было никаких конкретных предупреждений о нападении, но были разведывательные данные, указывающие на запланированные нападения в целом.

По словам Бар Цви, полиция также повысила уровень бдительности после нападения.

Ранее Курсор писал, что следующим шагом Израиля будет «объявление войны» — представитель ПА.

Кроме того, Израиль утратил способность сдерживать палестинский терроризм — бывший генерал ЦАХАЛа.

Напомним также, что израильские политики и дипломаты отреагировали на взрывы в Иерусалиме.