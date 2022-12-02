Обнародовано жуткое фото раненого полицейского в результате ножевого теракта в Хаваре

Террорист ранил ножом сотрудника пограничной полиции возле Шхема и был нейтрализован.

Официальные лица заявили в пятницу днем, что ножевое нападение на сотрудника пограничной полиции произошло в палестинском арабском городе Хавара, недалеко от Шхема (Наблус).

По словам представителя полиции, террорист был нейтрализован.

Представитель сообщил, что несколько подозреваемых подошли к сотрудникам пограничной полиции, действующим в районе Хавара. Внезапно террорист выхватил нож и ударил одного из них. Полицейские в ответ выстрелили и нейтрализовали нападавшего.

Один из полицейских был эвакуирован для оказания медицинской помощи с легкими ранениями.

Обнародовано фото раненого офицера:

Handout photos from police of one of the officers and the knife pic.twitter.com/sgZMtXbsm9 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) December 2, 2022

Ранее Курсор писал о ножевом теракте в Хаваре: в полиции сделали заявление.