Обнародовано жуткое фото раненого полицейского в результате ножевого теракта в Хаваре

Официальные лица заявили в пятницу днем, что ножевое нападение на сотрудника пограничной полиции произошло в палестинском арабском городе Хавара, недалеко от Шхема (Наблус).
По словам представителя полиции, террорист был нейтрализован.
Представитель сообщил, что несколько подозреваемых подошли к сотрудникам пограничной полиции, действующим в районе Хавара. Внезапно террорист выхватил нож и ударил одного из них. Полицейские в ответ выстрелили и нейтрализовали нападавшего.
Один из полицейских был эвакуирован для оказания медицинской помощи с легкими ранениями.
Обнародовано фото раненого офицера:
Ранее Курсор писал о ножевом теракте в Хаваре: в полиции сделали заявление.