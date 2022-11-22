Обновилась информация об изменении транспортного сообщения Тель-Авиве

Дороги в Гуш-Дане будут перекрываться в вечернее время в связи с запланированными учениями по отражению атаки террористов.

В связи с проведением учений в Гуш-Дане по отработке возможных сценариев террористической химической атаки для трамвайного сообщения вводят ограничения.

Об этом сообщает Телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Стало известно о перекрытии следующих улиц:

Бат-Ям: с 18:00 будет перекрыта улица Менахем Бегин на отрезке между улицами Комемиют и Хореш.

Рамат-Ган: с 20:30 будут перекрыты:

Улица Жаботински на отрезке между улицами Бялик и Герцель;

Улица Жаботински на отрезке между улицами а-Мавдиль и Герцель;

Улица Доктор Коэн между Бялик и Жаботински;

Улица Атиква между Жаботински и Адар.

Тель-Авив с 18:30:

Улица а-Ракевет на отрезке между улицами Менахем Бегин и Иегуда а-Леви;

Улица Иегуда а-Леви на отрезке между улицами Линкольн и Алленби;

Улица Бецалель Яфе в направлении Иегуда а-Леви;

Улица РАМХАЛЬ в направлении Иегуда а-Леви;

Улица Микве Исраэль на отрезке между улицами Барзилай и Менахем Бегин;

Улица Левонтин на отрезке между улицами Барзилай и Ракевет;

Улица а-Хашмаль на отрезке между улицами Микве Исраэль и Ракет

Ранее Курсор писал, что в Гуш-Дане готовятся к химической атаке.

Наш сайт также сообщал, что 22 ноября в Гуш-Дане пройдут учения, имитирующие террористический акт с использованием химического оружия в трамвае Тель-Авива.