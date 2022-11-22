Обновилась информация об изменении транспортного сообщения Тель-Авиве

В связи с проведением учений в Гуш-Дане по отработке возможных сценариев террористической химической атаки для трамвайного сообщения вводят ограничения.
Об этом сообщает Телеграм-канал.
Стало известно о перекрытии следующих улиц:
Бат-Ям: с 18:00 будет перекрыта улица Менахем Бегин на отрезке между улицами Комемиют и Хореш.
Рамат-Ган: с 20:30 будут перекрыты:
- Улица Жаботински на отрезке между улицами Бялик и Герцель;
- Улица Жаботински на отрезке между улицами а-Мавдиль и Герцель;
- Улица Доктор Коэн между Бялик и Жаботински;
- Улица Атиква между Жаботински и Адар.
Тель-Авив с 18:30:
- Улица а-Ракевет на отрезке между улицами Менахем Бегин и Иегуда а-Леви;
- Улица Иегуда а-Леви на отрезке между улицами Линкольн и Алленби;
- Улица Бецалель Яфе в направлении Иегуда а-Леви;
- Улица РАМХАЛЬ в направлении Иегуда а-Леви;
- Улица Микве Исраэль на отрезке между улицами Барзилай и Менахем Бегин;
- Улица Левонтин на отрезке между улицами Барзилай и Ракевет;
- Улица а-Хашмаль на отрезке между улицами Микве Исраэль и Ракет
Ранее Курсор писал, что в Гуш-Дане готовятся к химической атаке.
Наш сайт также сообщал, что 22 ноября в Гуш-Дане пройдут учения, имитирующие террористический акт с использованием химического оружия в трамвае Тель-Авива.