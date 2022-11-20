В Гуш-Дане готовятся к химической атаке

По маршруту движения легкорельсового транспорта будут проведены учения по действиям спецслужб при террористической атаке химическим оружием.

22 ноября в Гуш-Дане пройдут учения, имитирующие террористический акт с использованием химического оружия в трамвае Тель-Авива.

Об этом сообщают Detaly.

В разных местах по маршруту движения легкорельсового транспорта будут проведены учения. Это затронет как наземные, так и подземные участки, но центр учений будет сосредоточен на подземной станции «Алленби» в Тель-Авиве.

В рамках учений будет осуществляться оживленное движение спасательных машин и сотрудников сил безопасности в защитных костюмах.

Минобороны заявило, что учения были запланированы заранее и не связаны с какими-то конкретными событиями.

Ранее Курсор писал, что солдаты ЦАХАЛа потребовали назначить Смотрича министром обороны. «Мы поддерживаем назначение председателя «Религиозного сионизма», члена Кнессета Бецалеля Смотрича, на должность министра обороны», — заявили представители Армии обороны Израиля.

Также сообщалось, что стало известно, кто стал посредником между Нетаниягу, Смотричем и Дери.

Напомним, наш сайт информировал, что в аэропорту задержаны нелегалы, переодевшиеся в харедимных евреев. Сотрудники аэропорта пресекли попытку нелегального въезда в страну жительниц Грузии, которые представлялись харедимными еврейками.

Кроме того, названы причины, из-за которых в аэропорту Бен-Гурион снова увеличились очереди. Администрация по-прежнему просит не приезжать раньше чем за три часа до вылета.