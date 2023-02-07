Обновлен список городок и поселков, жителям которых нужно кипятить воду из-за землетрясения

Минздрав опубликовал рекомендацию для многих населенных пунктов на севере страны, которым рекомендуют кипятить воду перед приготовлением пищи, питьем, приемом лекарств и чисткой зубов.

Об этом сообщает издание «Детали».

После замеров воды обнаружена необычная мутность, что может быть обусловлено землетрясениями в Турции и Сирии, вызвавшими движение песка и камней в точках прокачки. Сейчас эксперты анализируют ее качество, в соответствии с чем минздрав уточнит свои рекомендации в скором времени.

В данный момент кипятить воду из крана рекомендуют жителям следующих населенных пунктов: Довев, Барам, Йирон, Саса, Матат, Цивон и Хар Мирон. Многие из них находятся в окрестностях Цфата и Бейт-Шеана.

Перед этим министерство поделилось аналогичной рекомендацией для многих северных населенных пунктов, но сегодняшним утром решили, что они могут возвращаться к нормальной жизни. В частности, это Бейт-Шеан, Гешер, Неве-Ор, Ярдена, Хамадия, Маоз-Хаим, Неве-Эйтан, Бейт-Йосеф, Кфар-Рупин, Эйн ха-Нацив, Сде-Элиягу, Тират-Цви, Тель-Теумим, Рехов, Ревая, Сде-Трумот, Мейрав, Малькишуа, Шлухот, Решефим, Шлафим, Месилот, Нир-Давид, промышленная зона «Парк цваим».

Ранее «Курсор» сообщал, что сейсмологи прогнозируют новую волну землетрясений.