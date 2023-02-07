Сейсмологи прогнозируют новую волну землетрясений

Из-за сильного влияния Луны может произойти новое стихийное бедствие.

Об этом предупреждает Исследовательский институт мониторинга геометрии небесных тел (SSGEOS).

«Геометрия Луны может вызвать некоторую сильную сейсмическую активность в ближайшие дни», — заявили ученые.

В ближайшее время возможно повторение сильных подземных толчков, и спровоцировать новую беду может наш естественный спутник.

Опасный период выпадает на среду, 8 февраля. На этот день сейсмологи прогнозируют природные катаклизмы.

Они вновь будут ощутимы в Турции, а уровень магнетита, скорее всего, достигнет М5-6.

Также ученые заявили, что смертельное землетрясение 6 февраля в Турции точно предсказал нидерландский ученый. Он уже готовит следующий прогноз.

Ранее Курсор писал о землетрясении в Турции: число жертв приближается к 4 тысячам. Президент Эрдоган объявил в 10 провинциях чрезвычайное положение сроком на 3 месяца.

Также мы сообщали, что лидер еврейской общины и его жена пропали без вести во время землетрясения в Турции. По данным ВОЗ от землетрясений в Турции и Сирии пострадали около 23 миллионов человек.

Также наш сайт сообщал, что Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу. Гуманитарную миссию возглавил подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Вах. В группу вошли спасатели, медики и военные. Все они прибыли в Турцию этой ночью и уже оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.