«Обойдется в 2-3 млн шекелей»: правительство готовит очередное нововведение

Правительству будет предложено утвердить на своем следующем заседании изменение названия министерства внутренней безопасности на министерство национальной безопасности.
«Стоимость изменения составляет 2-3 миллиона шекелей, и эти средства поступят из существующего бюджета министерства внутренней безопасности», — написала репортер 12 канала.
Ранее мы писали, что генеральный директор министерства общественной безопасности покинул свой пост еще до церемонии передачи полномочий новоназначенному министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру.
Бен Гвир, лидер ультраправой партии «Оцма Иехудит», написал в Твиттере, что он встречался с Томером Лотаном, «и мы договорились о прекращении его полномочий».
В своем заявлении Лотан сказал, что он «благодарен за то, что ему выпала честь быть главой министерства, несмотря на его сложность и проблемы».
Этот шаг не был неожиданным — Лотан был доверенным лицом бывшего министра общественной безопасности Омера Бар-Лева из левоцентристской Аводы, и Бен-Гвир ясно дал понять, что приведет на эту должность своего союзника.
Кроме того, Бен-Гвир и Лотан публично поссорились ранее в этом месяце во время заседания комитета Кнессета по поводу приобретения полицией вертолетов Black Hawk для тушения пожаров.
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