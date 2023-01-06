«Обойдется в 2-3 млн шекелей»: правительство готовит очередное нововведение

Правительству будет предложено утвердить на ближайшем заседании изменение названия министерства внутренней безопасности на министерство национальной безопасности.

Правительству будет предложено утвердить на своем следующем заседании изменение названия министерства внутренней безопасности на министерство национальной безопасности.

«Стоимость изменения составляет 2-3 миллиона шекелей, и эти средства поступят из существующего бюджета министерства внутренней безопасности», — написала репортер 12 канала.

Ранее мы писали, что генеральный директор министерства общественной безопасности покинул свой пост еще до церемонии передачи полномочий новоназначенному министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру.

Бен Гвир, лидер ультраправой партии «Оцма Иехудит», написал в Твиттере, что он встречался с Томером Лотаном, «и мы договорились о прекращении его полномочий».

В своем заявлении Лотан сказал, что он «благодарен за то, что ему выпала честь быть главой министерства, несмотря на его сложность и проблемы».

Этот шаг не был неожиданным — Лотан был доверенным лицом бывшего министра общественной безопасности Омера Бар-Лева из левоцентристской Аводы, и Бен-Гвир ясно дал понять, что приведет на эту должность своего союзника.

Кроме того, Бен-Гвир и Лотан публично поссорились ранее в этом месяце во время заседания комитета Кнессета по поводу приобретения полицией вертолетов Black Hawk для тушения пожаров.

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