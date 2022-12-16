Обстрел израильского авто в Самарии: в ЦАХАЛе сделали заявление

Террористы открыли огонь в пятницу по израильскому автомобилю недалеко от Хават-Гилаад в Самарии. Одна из пуль попала в подголовник водителя. Он не пострадал.

Значительные силы ЦАХАЛа были отправлены в этот район для поиска стрелков.

Предварительное расследование показывает, что водитель ехал из Илона Мореха в Эмануэль. Примерно через сто метров после того, как водитель повернул в сторону Хават-Гилада, террорист открыл по нему огонь и скрылся в направлении Шхема. Одна из пуль прошла через лобовое стекло и подголовник водителя, но водитель чудом не пострадал.

Армия обороны Израиля заявила: «Вблизи Кафр-Таля в районе региональной бригады Шомрон произошел обстрел израильской машины из проезжающего мимо автомобиля. Раненых нет, но машина была повреждена. Солдаты ЦАХАЛ обыскивают этот район».

Депутат Кнессета Лимор Сон Хар-Малех отреагировал на нападение: «Эта перестрелка, которая чудесным образом закончилась без жертв, является звонким предупредительным звонком об опасности нынешней политики сдерживания. После нескольких недель террора с камнями и коктейлями Молотова на дороге вблизи Хават Гилад, который встретил слабую реакцию, террористы решили активизироваться. Служба безопасности должна начать решительную и всестороннюю операцию, пока не будет достигнут результат нулевых террористических инцидентов».

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