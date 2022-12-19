Обсуждение «закона Дери» затягивается — СМИ

Представители будущей коалиции в знак протеста покинули заседание, а юридический советник решила, что необходимо провести еще одно обсуждение.

Обсуждение в специальной комиссии поправок к Основному закону, которые праворелигиозный блок стремится провести до истечения срока формирования правительства, затягивается.

Об этом пишет портал Детали.

Отмечается, что председатель комиссии Шломо Караи внес дополнительную поправку к «законам Дери-Смотрича», которая должна обеспечить немедленное их вступление в силу после утверждения в Кнессете. Юридический советник Кнессета назначила дополнительное обсуждение по этому вопросу.

«Шломо Караи («Ликуд») предложил внести в текст закона пункт о том, что он вступит в силу сразу после его принятия в третьем чтении в Кнессете, не дожидаясь утверждения министром юстиции и опубликования. Представители будущей коалиции в знак протеста покинули заседание, а юридический советник решила, что необходимо провести еще одно обсуждение. Председатель комиссии Шломо Караи назначил заседание по этому вопросу на 20 декабря на 8.00», — сообщает издание.

В окружении Караи говорят, что поправка предложена для того, чтобы не позволить Гидеону Саару затянуть процесс утверждения закона и процесс опубликование в реестре. Юрисконсульт комиссии Гор Блай пояснил, что законы вступают в силу в момента опубликования, которое происходит в течение 10 дней с момента принятия в Кнессете.

«Во время эпидемии коронавируса были прецеденты опубликования законов в течение нескольких часов. В этот раз также возможен подобный сценарий, но этот вопрос нужно согласовать. Поэтому юридический советник Кнессета назначила дополнительное заседание, на котором стороны должны высказать свои аргументы и возражения», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, на днях Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.

В феврале Дери был приговорен к одному году лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 180 000 шекелей в рамках сделки о признании вины. В рамках сделки о признании вины Дери не запретили вернуться в политику на основании моральной аморальности, но он был вынужден уйти из Кнессета.

«Это закон об обходе моральной агрессии, этот законопроект явно является личным законом, он больше похож не на изменение конституции, а больше на грабеж средь бела дня. Такой жестокий личный базовый закон, который является первым выдвинутым предложением, является знамением грядущего», — заявил министр юстиции Гидеон Саар заявил от имени уходящего правительства.

Ранее Курсор писал, что Кнессет одобрил закон, разрешающий Смотричу занимать пост в Минобороны.