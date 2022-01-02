Обвинение предъявят кибер-преступнику, который потребовал десятки тысяч шекелей

Израильтянин, проживающий в деревне Савара на оккупированных территориях, был арестован в воскресенье по подозрению в мошенничестве в взимании с многих граждан денег за отправленные им фиктивные посылки, выдавая себя за почтовую администрацию.

Об этом сообщает maariv.co.il.

Кибер-подразделение в последние месяцы проводило тайное расследование, первоначально исследуя десятки тысяч фишинговых сообщений, направленных на мобильные телефоны невинных гражданских лиц, которые гласили: «Ваша посылка прошла таможенную проверку, вы должны заплатить за ее выдачу».

Сообщение сопровождалось ссылкой, которая привела гражданина на фейковый веб-сайт Почты Израиля, где от него требовали заплатить сотни шекелей, используя данные своей кредитной карты, чтобы иметь возможность получить посылку.

Результаты расследования показали, что гражданин Израиля, проживающий на территориях, распространял сообщения, чтобы обмануть невинных граждан и заставить их платить около 300 шекелей за каждую посылку, когда тот же платеж был конвертирован в цифровые монеты, чтобы скрыть следы преступной деятельности.

Также выяснилось, что подозреваемый присвоил десятки тысяч шекелей с помощью метода мошенничества, когда за период, в котором он действовал, ему удалось заставить десятки граждан ввести данные кредитной карты и оплатить несуществующую посылку.

Следователи смогли отследить действия подозреваемого и с помощью технических средств обнаружить виртуальные кошельки, в которых якобы хранились деньги. Подозреваемый был задержан в деревне.

Ранее Курсор сообщал, что полиция Израиля и ФБР арестовали группу мошенников по делу о биткоинах.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.