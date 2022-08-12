Очередное ДТП в Иерусалиме: водитель врезался в стену тоннеля

Парамедики оказали первую медицинскую помощь водителю на месте, а потом госпитализировали его в больницу «Хадасса».

Сегодня, 12 августа, в Иерусалиме произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 60-летний водитель.

Об этом сообщает издание «Детали».

Мужчина, передвигаясь на легковом автомобиле, врезался в стену тоннеля имени Наоми Шемер под городом Скопус. В результате столкновения он получил многочисленные травмы.

На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи (МАДА) и госпитализировала водителя в медицинское учреждение «Хадасса». Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

«Курсор» писал ранее, что вчера, 11 августа, водитель автобусной компании «Эгед» потерял управление и въехал в толпу в Иерусалиме. В аварии погибла 40-летняя Шошана Глуштейн из Офакима вместе со своими двумя дочерьми Хаей Сарой, 7 лет, и Ханой, 3 года. По сообщениям СМИ, Глуштейн находилась на поздней стадии беременности и вскоре должна была уйти в декретный отпуск. В сети показали видео с моментом наезда.

Еще мы писали, что 11 августа, на шоссе 57, недалеко от перекрестка Беэротаим, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулся легковой автомобиль и грузовик. От полученных травм на месте погибла 60-летняя женщина и 5-летняя девочка, за жизнь которой медики боролись весь вечер.