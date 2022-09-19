Очередной случай халатности в «Асуте»: медики потеряли зародыш женщины

В отделении начался переполох, поскольку существовала опасность, что зародыш не выбросили, а пересадили другой пациентке.

Медицинский центр «Асута», расположенный в Ришон Ле-Ционе, снова угодил в скандал. На этот раз медики потеряли зародыш женщины, которая пришла на экстракорпоральное оплодотворение.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Женщина пришла в отделение для проведения операции, ее уложили на стол, вставили катетер и подготовили все к началу процедуру. Но долгое время врач не появлялся, чтобы пересадить ей зародыш. Оказалось, что в больнице начался переполох, потому что медики не могли его найти. Существовала опасность, что его могли пересадить другой пациентке, но через некоторое время медики сообщили, что, по-видимому, выбросили его в ведро.

Женщина рассказала, что врач равнодушно сказал ей о пропаже будущего малыша, отметив, что ей всего 26 лет, поэтому можно попробовать еще раз.

Представители медицинского центра оправдали эту ситуацию тем, что пациентке не был нанесен медицинский ущерб.

«Курсор» писал ранее, что минздрав Израиля получил информацию о том, что в больнице «Ассута» в Ришон-ле-Ционе женщина забеременела после экстракорпорального оплодотворения, но оказалось, что ребенок – не ее.

Еще мы писали, что представители больницы «Асута» после подмены зародыша одной женщины выразили обеспокоенность, что подобная ситуация могла произойти и с другими пациентками.