Один из батальонов ЦАХАЛа получит усовершенствованный танк

Солдаты 52-го батальона 401-й бригады бронетанкового корпуса первыми для полигонных испытаний получили танк «Барак» с усовершенствованными возможностями.

Об этом пишет News.walla.

В ближайшее время военнослужащие с командирами начнут изучать его, обучать экипаж и отрабатывать его действия на поле боя. Танк, который называют «Меркава 5», отличается от «Меркава Марк 4» по нескольким параметрам. На усовершенствованной боевой машине установлена система «Ветровка», защищающая от самых современных противотанковых ракет, а также танк оборудован камерами кругового обзора, а в шлеме командира имеется информационный экран, аналогичный шлему пилота, с помощью них можно оперативнее реагировать на экстренные ситуации и быстрее перехватывать цели противника.

В сухопутных войсках говорят, что усовершенствованные технологические средства сделают танк более «смертоносным», поскольку он превосходит возможности старых танков на несколько уровней.

«Курсор» писал ранее, что министерство обороны Израиля заключило сделку с США по поводу поставки 1000 тактических грузовиков серии FMTV производства компании Oshkosh. Сумма сделки не разглашается, но предположительно, она может составлять десятки миллионов шекелей.

Еще мы писали, что в 2023 году Армия обороны Израиля проведет боевое крещение для беспилотных летательных аппаратов, детали которых ранее не раскрывались.