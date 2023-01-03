Один из гигантов хай-тек индустрии проведет массовые увольнения в Израиле

На сегодня в компании работает более 7 тысяч человек.

Компания Amdocs, которая является мировым поставщиком систем и услуг в области обслуживания клиентов, объявила о сокращении численности штата.

Об этом пишет Calcalist.

Один из гигантов хай-тек индустрии предупредил, что уволил до 100 израильских сотрудников, которые трудятся в филиале американской компании в Раанане. Под сокращение попадут и менеджеры высшего звена.

Представители компании отметили, что причиной данного решения не стали финансовые трудности, поскольку их общая экономическая ситуация остается стабильной. Грядущая волна увольнения связана с попыткой достичь наибольшей гибкости при улучшении финансовых результатов.

Известно, что в Израиле Amdocs считается одним из самых крупных работодателей в сфере хай-тек. В ней работает более 7 тысяч сотрудников, а всего численность штата по миру составляет 26 500 человек.

«Курсор» писал ранее, что в Израиле продолжается волна увольнений, все больше компаний предупреждают об сокращении штата из-за нестабильной экономической ситуации. Такой шаг вынуждена сделать и компания Caesarstone, которая является производителем кварцевого искусственного камня.

Еще мы писали, что члены Ассоциации промышленников Израиля подписали письмо, где говорится о возможной рецессии в экономике, которая приведет к массовым увольнениям.