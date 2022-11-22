Одна из самых любимых стран израильтян открывается для туристов

Спустя более двух лет Индия открывает свои двери для всех туристов со всего мира. Больше не нужно будет предъявлять справку о вакцинации или выздоровлении.

После более чем двух лет эпидемии ковида, которая привела к борьбе с тяжелой заболеваемостью, от которой страдала страна, Индия открывает свои двери для всех туристов со всего мира — без необходимости предъявлять справку о вакцинации или выздоровлении.

Поскольку эпидемия разразилась по всему миру, въехать в Индию можно было, предъявив справку о прививках, анализы и требования, связанные с вирусом. С сегодняшнего дня любимая страна, которую ежегодно посещает множество туристов из Израиля, открывает свои двери для туристов со всего мира — и без ограничений.

Предполагается, что этот шаг приведет к добавлению прямых рейсов из Израиля в Индию, но El Al по-прежнему не может летать в страну по короткому маршруту через Саудовскую Аравию. Air India — единственная авиакомпания, получившая специальное разрешение на полеты по этому маршруту.

В настоящее время все еще неясно, разрешит ли и когда Оман полеты над своей территорией, что позволит El Al долететь до Индии всего за 5 часов. Barkia уже отменила маршрут в Индию из-за продолжающегося отказа Омана летать над его территорией.

Ранее Курсор писал, что в США беспилотным такси разрешили перевозить пассажиров, но при одном условии.