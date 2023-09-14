Одни из ворот Старого города Иерусалима отремонтировали – названа впечатляющая сумма

Также провели ряд других важных работ, благодаря чему пространство стало удобнее для гостей.

Мусорные ворота, являющиеся одними из ворот Старого города Иерусалима, отремонтировали за 40 миллионов шекелей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле" со ссылкой на совместное заявление министерства туризма, министерства по делам Иерусалима и еврейских традиций и муниципалитета Иерусалима.

Комплекс Мусорных ворот модернизировали до входа в Стену Плача. Также упоминается о различных инфраструктурных и эстетических улучшениях, благодаря чему пространство стало удобнее для гостей.

Ремонт профинансировали министерство туризма, министерство по делам Иерусалима и еврейских традиций, а также муниципалитет Иерусалима. 13 сентября у Мусорных ворот провели церемонию открытия.

"Мы инвестировали в модернизацию Старого города, чтобы обеспечить лучший обзор для посетителей этого района, как жителей, так и туристов. Это наш приоритет. Министерство постоянно работает над улучшением инфраструктуры в туристических центрах. В эти дни мы готовимся к тому, чтобы удовлетворить потребностям всей страны, стремясь улучшить качество посещения как жителей Израиля, так и иностранных гостей", – заявил министр туризма Хаим Кац.

Во время ремонта модернизировали и заменили подземную инфраструктуру. Также углубили автобусные площадки, чтобы облегчить высадку пассажиров, построили новые станции, отремонтировали улицы и установили освещение.

Помимо этого, там установили уличную мебель и провели работы по благоустройству территории. Как ранее говорилось, специалисты модернизировали вход в Стену Плача в комплекс, в том числе посты безопасности, ведущие к комплексу Стены Плача, и вход на площадь Горен.

Для реализации проекта потратили около 9 месяцев. Работу провели под надзором Управления развития Иерусалима и муниципальной компании «Мориа».

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