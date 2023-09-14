Одни из ворот Старого города Иерусалима отремонтировали – названа впечатляющая сумма

Мусорные ворота, являющиеся одними из ворот Старого города Иерусалима, отремонтировали за 40 миллионов шекелей.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле" со ссылкой на совместное заявление министерства туризма, министерства по делам Иерусалима и еврейских традиций и муниципалитета Иерусалима.
Комплекс Мусорных ворот модернизировали до входа в Стену Плача. Также упоминается о различных инфраструктурных и эстетических улучшениях, благодаря чему пространство стало удобнее для гостей.
Ремонт профинансировали министерство туризма, министерство по делам Иерусалима и еврейских традиций, а также муниципалитет Иерусалима. 13 сентября у Мусорных ворот провели церемонию открытия.
"Мы инвестировали в модернизацию Старого города, чтобы обеспечить лучший обзор для посетителей этого района, как жителей, так и туристов. Это наш приоритет. Министерство постоянно работает над улучшением инфраструктуры в туристических центрах. В эти дни мы готовимся к тому, чтобы удовлетворить потребностям всей страны, стремясь улучшить качество посещения как жителей Израиля, так и иностранных гостей", – заявил министр туризма Хаим Кац.
Во время ремонта модернизировали и заменили подземную инфраструктуру. Также углубили автобусные площадки, чтобы облегчить высадку пассажиров, построили новые станции, отремонтировали улицы и установили освещение.
Помимо этого, там установили уличную мебель и провели работы по благоустройству территории. Как ранее говорилось, специалисты модернизировали вход в Стену Плача в комплекс, в том числе посты безопасности, ведущие к комплексу Стены Плача, и вход на площадь Горен.
Для реализации проекта потратили около 9 месяцев. Работу провели под надзором Управления развития Иерусалима и муниципальной компании «Мориа».
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