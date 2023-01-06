Одно решение Нетаниягу потенциально может создать политический хаос — СМИ

Поддерживая свою давнюю политику, премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался назначить исполняющего обязанности премьер-министра, когда на прошлой неделе было приведено к присяге 37-е правительство Израиля.

Это решение потенциально может создать политический хаос, если 73-летний Нетаниягу внезапно освободит свой пост премьер-министра или станет недееспособным.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Источники в партии «Ликуд» подтвердили, что Нетаниягу не назвал и не планирует никого назначать на этот пост.

Лидер партии ШАС Арье Дери, министр внутренних дел и здравоохранения, является единственным вице-премьер-министром нового правительства, и его попросили ненадолго заменить Нетаниягу, поскольку премьер-министр проходит обычное желудочно-кишечное обследование в пятницу. Но должность вице-премьера Дери является почетной, не имеет юридического значения и не означает формальной роли в преемственности премьер-министра.

(Легитимность Дери вообще занимать пост министра в настоящее время оспаривается в Высоком суде, где судьи в четверг рассмотрели петиции против его возвращения на министерский пост в свете его осуждения и условного приговора за налоговые правонарушения в прошлом году.)

В соответствии с законом Нетаниягу может и, вероятно, продолжит назначать временного исполняющего обязанности премьер-министра по своему выбору каждый раз, когда он уезжает за границу или временно не может выполнять свои обязанности.

Последнее правительство также не назначало исполняющих обязанности премьер-министров, вместо этого Нафтали Беннет и Яир Лапид заменяли друг друга в качестве премьер-министра и заместителя премьер-министра, ролями они поменялись местами в июле 2022 года.

У Израиля нет плана преемственности, который мог бы начать действовать в случае, если премьер-министр станет недееспособным.-Вместо этого будут запущены два параллельных процесса — в кабинете министров и, в эпоху Нетаниягу, в партии «Ликуд», чтобы сначала назначить временного руководителя, а затем постоянного.

Те же процессы произошли бы, если бы Нетаниягу добровольно ушел в отставку без падения правительства, например, если бы это было потенциальным условием для сделки о признании вины в его продолжающемся судебном процессе по делу о коррупции. В любом случае неопределенность в отношении постоянного лидерства, скорее всего, сохранится в течение некоторого времени, поскольку политики борются за то, чтобы занять первые места.

В случае изменений наверху Основной закон: Правительство предписывает, чтобы новое правительство было сформировано и за него проголосовало Кнессет, а не просто назначили премьер-министра и продолжили работу с нынешним правительством.

Ранее курсор писал, что Дери займет место премьер-министра, но ненадолго. Согласно коалиционным соглашениям, Арье Дери будет в пятницу занимать место Биньямина Нетаниягу.

Удалили два полипа: Нетаниягу успешно провели процедуру колоноскопии. После медицинской процедуры премьер-министр чувствует себя хорошо и готов исполнять свои обязанности.