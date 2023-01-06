Удалили два полипа: Нетаниягу успешно провели процедуру колоноскопии

После медицинской процедуры премьер-министр чувствует себя хорошо и готов исполнять свои обязанности.

В пятницу, 6 января, премьер-министр Биньямин Нетаниягу прошел плановую колоноскопию в больнице Шааре Цедек. Во время его отсутствия, в соответствии с коалиционными соглашениями, обязанности премьер-министра выполнял министр Арье Дери.

Состояние Нетаниягу не вызывает обеспокоенности. При осмотре были выявлены два небольших полипа, доброкачественного происхождения, которые сразу удалили врачи.

В канцелярии премьер-министра прокомментировали, что «процедура завершена, здоровье премьер-министра отличное, и он вернулся к полной активности».

Обследование проводили заведующий отделением гастроэнтерологии профессор Эран Гольдин, анестезиологи профессор Яаков Гозал, доктор Дан Лейбовски, медсестра Галит Перес и личный врач премьер-министра доктор Цвика Берковиц.

Ранее Курсор писал, что Дери займет место премьер-министра, но ненадолго.

Также мы сообщали, что помощник Зеленского уверен, что Нетаниягу может быть эффективным посредником между Украиной и рф.

Ранее наш сайт писал, что состоялось заседание Совбеза ООН, созванное палестинцами. Ночью с 5 на 6 января прошло заседание Совета Безопасности ООН, созванное по требованию Палестинской автономии после восхождения министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору.

На этом заседании послы Израиля и Палестины поссорились. Постппред Израиля в ООН раскритиковал палестинцев на экстренном заседании СБ ООН, посвященном недавнему визиту министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме.