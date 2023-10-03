Однопартийцы Мейрав Михаэли отреклись от своего лидера - СМИ

В ходе встречи, которая длилась около двух часов, Михаэли заявила, что сможет возродить партию.

Депутаты Кнессета от партии «Авода» в воскресенье, 1 октября, собрались вместе с председателем партии Мейрав Михаэли, но встреча быстро переросла в нападки на нее.

Об этом сообщает Kanal7.

Отмечается, что члены фракции выступили единым фронтом против Михаэли, когда встал вопрос о ее полномочиях, и потребовали, чтобы она не принимала решений и не поднимала вопросы без их согласия.

В ходе встречи, которая длилась около двух часов, Михаэли заявила, что сможет возродить партию. В ответ члены фракции ответили ей: «Нас не волнует, что вы сможете восстановить «Аводу», мы хотим, чтобы вы с нами советовались».

Ранее бывший министр Омер Бар-Лев напал на Михаэли, заявив, что партия «Авода» в ее нынешнем виде завершила свою историческую роль.

«Это началось, когда партия приспустила политический флаг и флаг безопасности, и с тех пор мы находимся в упадке. Ее лидер создал партию с нуля и довел до семи мандатов, но тем же самым мы достигли четырех мест. Это не та «Авода», в которую я вступал», - сказал тогда Бар-Лев.

Как сообщал Курсор, в сентябре председатель партии "Авода", министр транспорта Мейрав Михаэли отказалась от предложения премьер-министра Яира Лапида о создании единого списка ее политической силы и партии МЕРЕЦ на парламентских выборах в обмен на обещание совместно сформировать состав будущего правительства Израиля.

Также Курсор информировал о том, что министр транспорта Мейрав Михаэли раскритиковала попытки премьер-министра Израиля Яира Лапида заставить ее присоединиться к партии МЕРЕЦ, заявив, что такой союз не принесет пользы блоку в целом.