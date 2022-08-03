Переживших Холокост предупредили о новой услуге: власти озвучили детали

В рамках перечисления бюджетов Управление по правам лиц, переживших Холокост, ежегодно выделяет бюджет некоммерческим организациям для обслуживания кнопок экстренного вызова для переживших Холокост. В этом году в сотрудничестве с Министерством социального обеспечения, которое объявило, что выделит дополнительно 1,3 млн шек., общий бюджет увеличится до 3,8 млн. шек. Дополнительные средства позволят присоединить к программе 3600 переживших Холокост, и общее число составит — 9 700 человек, чьи дома будут оборудованы кнопками экстренного вызова.

Каждый год Управление по правам лиц, переживших Холокоствыделял бюджеты некоммерческим организациям для установки и технического обслуживания кнопок экстренного вызова примерно для 6100 выживших в Холокосте. Эти же ассоциации фактически отвечают за раздачу кнопок пережившим Холокост, за работу горячей линии экстренной помощи, а также за быстрое реагирование в случае срабатывания кнопки и вызов о помощи. В этом году, как уже сказано выше, после увеличения бюджета и сотрудничества с Министерством социального обеспечения, кнопки бедствия будут обеспечены для почти 10 000 переживших Холокост.

Меир Коэн, министр социального обеспечения и социальной защиты, сказал: «Мы продолжаем увеличивать бюджеты и развивать дополнительные услуги для пожилых людей в стране, в том числе для переживших Холокост, это наше обязательство и миссия, мы будем продолжать действовать во всех областях, чтобы улучшить качество их жизни и обеспечить им достойную старость. Я благодарю своего друга, министра социального равенства Мерав Коэн, за сотрудничество. Вместе с ней мы продолжим определять потребностилюдей и предлагать помощь различным группам населения по всейстране».

Мерав Коэн, министр социального равенства, отметила: «Я благодарна своему другу, министру социального обеспечения Меиру Коэну, за партнерство в продвижении этих важных шагов. У нас есть последний шанс помочь этим людям, средний возраст которых составляет 85 лет. Недавно мы предприняли ряд шагов, которые облегчат осуществление их прав, и также увеличили выплаты из госбюджета, а такжеполучили средства от других стран, чтобы улучшить благосостояние переживших Холокост».

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