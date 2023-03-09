«Офицер душил мужчину»: протестующие подрались с полицией в Тель-Авиве

На шоссе Аялон в Тель-Авиве вспыхнули потасовки между полицией и протестующими.

Демонстранты в Тель-Авиве заявляют, что полицейский душил протестующего во время потасовки на акции протеста против пересмотра судебной системы.

Неясно, что предшествовало инциденту.

Актриса Алона Саар, ставшая свидетельницей инцидента, рассказала общественному телеканалу «Кан», что во время инцидента ее ударили.

«Он действительно ддушил его, — сказала Саар, дочь депутата Кнессета от партии «Национальное единство» Гидеона Саара, бывшего министра юстиции.

«Я не хочу жить в диктатуре. Я не хочу жить в чертовом Иране», — сказала она.

Кроме этого инцидента, сторонников демонстраций также возмутило, что на кадрах, транслируемых с протеста в Тель-Авиве против пересмотра судебной системы, был запечатлен полицейский, в отношении которого возбуждено уголовное дело за то, что он бросил светошумовую гранату в толпу на демонстрации на прошлой неделе.

На видео с шоссе Аялон видно, как этот офицер взаимодействует с демонстрантами, которые пытаются добраться до главной магистрали и заблокировать ее.

מאיר סויסה ליידיז אנד ג׳נטס (צילם: אמיר גולדשטיין) pic.twitter.com/TP6X8N6bNz — Noga Lavi (@NogaLavi) March 1, 2023

Офицер взял отпуск и в субботу его не видели на митинге, но теперь, по-видимому, он вернулся к своим обязанностям, сообщает Kan.

Жалобу против офицера подали после того, как на видео был зафиксирован момент, где он бросает гранату в центр толпы демонстрантов, несмотря на запрет на это.

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