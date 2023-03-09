В Хайфе заблокирован порт: новые подробности масштабных протестов по всей стране

Десятки тысяч людей маршируют, блокируют дороги по всей стране в знак протеста против пересмотра судебной системы.

Десятки тысяч протестующих выступают против судебной реформы на митингах по всей стране.

Ряд крупных развязок заблокирован, и на данный момент полиция задержала не менее 10 человек.

Кроме того, военно-морские резервисты заблокировали порт Хайфы, препятствуя движению морского транспорта в этом районе.

המשט מול נמל חיפה הבוקר — מחאת אחים לנשק pic.twitter.com/UzVggyBHj7 — לירי בורק שביט (@lirishavit) March 9, 2023

Группа протеста «Братья по оружию», представляющая солдат и офицеров резерва, заявляет, что «при диктатуре море закрыто».

«На протяжении десятилетий мы плавали днем ​​и ночью и охраняли главный спасательный круг Государства Израиль», — говорят в группе.

«Мы решили прервать операции в порту Хайфы, чтобы четко призвать израильское правительство остановить неконтролируемое плавание, которое приведет к тому, что Государство Израиль сядет на мель», — добавляет группа.

В акции протеста участвует ряд бывших высокопоставленных морских офицеров.

Демонстранты также собрались в рамках «дня сопротивления» на центральной площади Тель-Авива Габима, где они подписали копию Декларации независимости Израиля.

Критики судебных реформ говорят, что предложения коалиции ослабят демократический характер Израиля, уберут ключевой элемент его системы сдержек и противовесов и оставят меньшинства незащищенными.

Тем временем депутат от Хадаш-Таал Ахмад Тиби заявил сегодня, что поддерживает протестующих против судебной реформы.

«Я хочу, чтобы в этих протестах приняло участие как можно больше арабов и евреев», — сказал высокопоставленный арабский депутат в интервью армейскому радио.

Полиция сообщает, что офицеры задержали двух подозреваемых по обвинению в хулиганстве на фоне протестов против пересмотра судебной системы возле Раананы.

Представитель правоохранительных органов сообщил, что полицейские разогнали группу протестующих, которые блокировали перекресток Раанана.

«Во время разгона полиция задержала двух демонстрантов по подозрению в нарушении общественного порядка, и перекресток был открыт для движения», — говорится в сообщении.

Полиция заявляет, что они «продолжат разрешать свободу протеста при сохранении общественного порядка».

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