Офицер МАГАВ признан виновным в изнасиловании с применением оружия

Угрожая табельным оружием, бывший офицер неоднократно изнасиловал девушку, а после этого попытался продолжить с ней общение через Instagram. Суд признал его виновным.

Окружной суд Беэр-Шевы признал виновным бывшего офицера полиции Уриэля Авитана в изнасиловании девушки в Эйлате под угрозой огнестрельного оружия.

Об этом сообщает news.israelinfo.

В обвинительном заключении указано, что офицер МАГАВ, служивший в 2018 году в Эйлате, пригласил 20-летнюю девушку прогуляться после вечеринки.

Они познакомились у друзей, потом под предлогом того, что он забыл там нечто важное, они отправились к обвиняемому домой. Он уговорил девушку войти, поскольку “было бы некрасиво и невежливо заставлять ждать ее под дверью”.

Когда потерпевшая вошла вместе с Авитаном в его квартиру, полицейский достал из шкафа табельное оружие, направил на нее и приказал вести себя тихо. Далее он изнасиловал девушку и сделал это неоднократно, хотя она умоляла отпустить ее.

Через некоторое время дней Уриэль Авитан зашел на страничку девушки в Instagram и поставил “лайки”. Шокированная девушка ответила: «Не могу поверить, что ты сделал это силой». Но Авитан написал, что сожалеет и хочет исправить ситуацию.

Несмотря на отказ Авитана признать себя виновным, суд признал доказательства обвинения надежными и достоверными, подтвердив вину бывшего офицера МАГАВа.

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