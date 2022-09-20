Паркур с поездом: в Ришон ле-Ционе мужчину поразило током

23 летний житель Ришон ле-Циона пытался удивить остальных пассажиров трюками на вагоне и прокатиться на крыше. Теперь за его здоровье борются медики.

Ночью во вторник молодой человек на станции Моше Даян в Ришон ле-Ционе решил похвастаться трюками и продемонстрировать «показательное выступление».

23 летний мужчина объявил пассажирам, находящимся на платформе, что выполнит трюки “паркура”, взобравшись на крышу поезда, чтобы покататься.

Он попытался исполнить задуманное, но коснулся электрического кабеля. Удар током был сильный, мужчина был поражен током высокого напряжения.

Прибывшие медики МАДА зафиксировали критическое состояние пострадавшего и провели ему сердечно-легочную реанимацию. Мужчина получил шесть ударов электрошоком от дефибриллятора для запуска сердцебиения. Медики транспортировали его в больницу, но прогнозов врачи не дают.

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