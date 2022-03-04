Офицер пограничной полиции подозревается в передаче секретной информации группировке Домрани

Сообщается, что сотрудник полиции передал группировке Домрани информацию, с которой он работал, через Instagram. Суд продлил срок его содержания под стражей на пять суток.

19-летний полицейский из Кирьят-Гата, имя которого до сих пор запрещено к публикации, был арестован в среду, 2 марта, по подозрению в передаче информации группировке Домрани.

3 марта срок его содержания под стражей был продлен на пять дней. Ему предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию, передаче секретной информации, мошенничестве и злоупотреблении должностным положением.

Домрани, которого полиция определяет как одного из лидеров крупнейших преступных организаций в Израиле, был освобожден из тюрьмы Гильбоа в октябре прошлого года. Он отсидел в тюрьме шесть лет.

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