Офицер ЦАХАЛа подозревается в содействии поселенцу, бросившему гранату в сторону палестинцев

На записи, сделанной сотрудником «Еш Дин», видно, как солдат передает светошумовую гранату поселенцу и показывает ему, куда ее бросить.

Организация «Еш Дин» опубликовала видео, на котором мужчина в форме Армии обороны Израиля помогает и направляет поселенца, бросающего светошумовую гранату в сторону палестинцев в Самарии.

Об этом сообщает портал Walla.

«Солдаты и поселенцы вместе проводили атаку на землях Бурина. На записи, сделанной сотрудником «Еш Дин», видно, как солдат передает светошумовую гранату поселенцу и показывает ему, куда ее бросить. Я уверен, что процедуры будут отработаны», — рассказал генеральный директор «Еш Дин» Зив Штехель.

חיילים ומתנחלים תוקפים יחד באדמות בורין. בתיעוד של תחקירן יש דין רואים חייל מושיט רימון גז למתנחל ומראה לו לאן להשליך אותו. בטוחה שהנהלים יחודדו @Yesh_Din pic.twitter.com/8qgY9UwHZJ — ziv stahl (@ziv_stahl) October 21, 2022

В ЦАХАЛе провели внутреннюю проверку и пояснили, что речь не идет о бойце Армии обороны Израиля, а о штатном координаторе в сфере безопасности в поселении (РАВШАЦ). В армейской пресс-службе добавили, что сам инцидент, как и действия координатора, в данный момент расследуются.

Также сообщается, что это произошло во время столкновений, произошедших накануне между поселенцами и палестинцами возле деревни Бурин в Самарии, в ходе которых с обеих сторон действовали камнеметатели. Силы ЦАХАЛа прибыли на место позже, чтобы положить конец беспорядкам и приняли меры по разгону собравшихся.

«Солдаты ЦАХАЛа не только не выполняют свой долг по прекращению насилия со стороны поселенцев, но мы слишком часто видим, как они активно участвуют в насильственных действиях. Это позор. Я ожидаю, что министр обороны примет меры и разъяснит солдатам и всей общественности серьезность подобных действий», — написал в официальном письме министру обороны Бени Ганцу депутат кнессета Моси Раз (МЕРЕЦ).

Ранее Курсор писал, что на КПП возле Шхема террористы бросили в солдат ЦАХАЛа бомбу. Из проезжающей мимо машины террористы бросили самодельное взрывное устройство по военным на блокпосту Шхема. Пострадавших нет.

Также мы информировали, что Израиль отозвал разрешения на въезд у 164 родственников «террористических элементов» из Шхема. Представители вооруженных сил по связям с палестинцами заявили, что они отозвали разрешения на въезд в Израиль у 164 членов семей палестинских «террористических элементов» из города Шхем.