Офицер ЦАХАЛа подозревается в содействии поселенцу, бросившему гранату в сторону палестинцев

16:13, Сегодня
Новости Израиля, Общество, Происшествия
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Фото: Wisam-Hashlamoun/FLASH90

На записи, сделанной сотрудником «Еш Дин», видно, как солдат передает светошумовую гранату поселенцу и показывает ему, куда ее бросить.

Организация «Еш Дин» опубликовала видео, на котором мужчина в форме Армии обороны Израиля помогает и направляет поселенца, бросающего светошумовую гранату в сторону палестинцев в Самарии.

Об этом сообщает портал Walla.

«Солдаты и поселенцы вместе проводили атаку на землях Бурина. На записи, сделанной сотрудником «Еш Дин», видно, как солдат передает светошумовую гранату поселенцу и показывает ему, куда ее бросить. Я уверен, что процедуры будут отработаны», — рассказал генеральный директор «Еш Дин» Зив Штехель.

В ЦАХАЛе провели внутреннюю проверку и пояснили, что речь не идет о бойце Армии обороны Израиля, а о штатном координаторе в сфере безопасности в поселении (РАВШАЦ). В армейской пресс-службе добавили, что сам инцидент, как и действия координатора, в данный момент расследуются.

Также сообщается, что это произошло во время столкновений, произошедших накануне между поселенцами и палестинцами возле деревни Бурин в Самарии, в ходе которых с обеих сторон действовали камнеметатели. Силы ЦАХАЛа прибыли на место позже, чтобы положить конец беспорядкам и приняли меры по разгону собравшихся.

«Солдаты ЦАХАЛа не только не выполняют свой долг по прекращению насилия со стороны поселенцев, но мы слишком часто видим, как они активно участвуют в насильственных действиях. Это позор. Я ожидаю, что министр обороны примет меры и разъяснит солдатам и всей общественности серьезность подобных действий», — написал в официальном письме министру обороны Бени Ганцу депутат кнессета Моси Раз (МЕРЕЦ).

Ранее Курсор писал, что на КПП возле Шхема террористы бросили в солдат ЦАХАЛа бомбу. Из проезжающей мимо машины террористы бросили самодельное взрывное устройство по военным на блокпосту Шхема. Пострадавших нет.

Также мы информировали, что Израиль отозвал разрешения на въезд у 164 родственников «террористических элементов» из Шхема. Представители вооруженных сил по связям с палестинцами заявили, что они отозвали разрешения на въезд в Израиль у 164 членов семей палестинских «террористических элементов» из города Шхем.

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