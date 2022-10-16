Израиль отозвал разрешения на въезд у 164 родственников «террористических элементов» из Шхема

Представители вооруженных сил по связям с палестинцами заявили, что они отозвали разрешения на въезд в Израиль у 164 членов семей палестинских «террористических элементов» из города Шхем.

Представители ЦАХАЛа заявили, что «путь террора коснется и их семей террористических элементов».

Об этом 16 октября сообщает Times of Israel.

В заявлении координатора деятельности правительства на территориях (COGAT), органа министерства обороны, отвечающего за гражданские дела Палестины, сказано, что решение было принято после оценки, проведенной министром обороны Бенни Ганцем. В прошлом году было отозвано более 2500 разрешений на работу, принадлежащих членам семей палестинских террористов.

«Террористы, которые прячутся в самом сердце мирного населения в Шхеме, должны знать, что их личность хорошо известна системе безопасности и что выбранный ими путь террора затронет и их семьи, которые не смогут продолжать зарабатывать проживающих в Израиле», — сказал генерал-майор Гассан Алиан, глава COGAT.

Алиан имел в виду членов группы, называющей себя «Логово льва», которая взяла на себя ответственность за многочисленные недавние обстрелы израильских сил и гражданских лиц. Группа, базирующаяся в Шхеме, была создана в последние месяцы членами различных террористических группировок. Некоторые из ее членов, ранее были связаны, в частности, с «Бригадой мучеников Аль-Аксы» и «Палестинским исламским джихадом».

Попытка отозвать разрешения у членов их семей была предпринята после того, как Израиль закрыл Шхем. Это произошло вскоре после того, как израильский солдат был убит в результате перестрелки, ответственность за которую взяла на себя группировка.

Ранее «Курсор» сообщал, что ЦАХАЛ после обстрелов закрыл въезд в город Шхем.