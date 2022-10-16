На КПП возле Шхема террористы бросили в солдат ЦАХАЛа бомбу

Из проезжающей мимо машины террористы бросили самодельное взрывное устройство по военным на блокпосту Шхема. Пострадавших нет.

Террористы атаковали военнослужащих ЦАХАЛа на блокпосте на окраине города Шхем, бросив из проезжающего автомобиля бомбу.

Об этом сообщает Аруц Шева.

В ответ силы безопасности открыли ответный огонь.

По предварительной информации самодельное взрывное устройство не нанесло повреждений или ущерба солдатам. Автомобиль скрылся с места происшествия.

Ранее Курсор писал, что Израиль отозвал разрешения на въезд у 164 родственников «террористических элементов» из Шхема. Представители вооруженных сил по связям с палестинцами заявили, что они отозвали разрешения на въезд в Израиль у 164 членов семей палестинских «террористических элементов» из города Шхем.

Также мы информировали, что ЦАХАЛ после обстрелов закрыл въезд в город Шхем.

Наш сайт уже сообщал ранее, что возле Ариэля перевернулась военная машина: пострадали четверо солдат ЦАХАЛа. Автомобиль ЦАХАЛа попал в аварию на дороге между Маале-Шомрон и Эль-Матан, где проводилось патрулирование. Трое солдат получили легкие ранения, один — средней тяжести.

Напомним, редакция писала о новом теракте возле Бейт-Эля: тяжело ранен местный житель. Ночью произошел огнестрельный теракт, в результате которого тяжело ранен еврей. Было несколько террористов, которые скрыли с места происшествия.

Кроме того, мы публиковали информацию, что в результате ДТП в Самарии травмированы четыре человека. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.