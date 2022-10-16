На КПП возле Шхема террористы бросили в солдат ЦАХАЛа бомбу

Террористы атаковали военнослужащих ЦАХАЛа на блокпосте на окраине города Шхем, бросив из проезжающего автомобиля бомбу.
Об этом сообщает Аруц Шева.
В ответ силы безопасности открыли ответный огонь.
По предварительной информации самодельное взрывное устройство не нанесло повреждений или ущерба солдатам. Автомобиль скрылся с места происшествия.
Ранее Курсор писал, что Израиль отозвал разрешения на въезд у 164 родственников «террористических элементов» из Шхема. Представители вооруженных сил по связям с палестинцами заявили, что они отозвали разрешения на въезд в Израиль у 164 членов семей палестинских «террористических элементов» из города Шхем.
Также мы информировали, что ЦАХАЛ после обстрелов закрыл въезд в город Шхем.
Наш сайт уже сообщал ранее, что возле Ариэля перевернулась военная машина: пострадали четверо солдат ЦАХАЛа. Автомобиль ЦАХАЛа попал в аварию на дороге между Маале-Шомрон и Эль-Матан, где проводилось патрулирование. Трое солдат получили легкие ранения, один — средней тяжести.
Напомним, редакция писала о новом теракте возле Бейт-Эля: тяжело ранен местный житель. Ночью произошел огнестрельный теракт, в результате которого тяжело ранен еврей. Было несколько террористов, которые скрыли с места происшествия.
Кроме того, мы публиковали информацию, что в результате ДТП в Самарии травмированы четыре человека. Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.