Офицер устраивал солдат в элитное подразделение «по знакомству»

Майор был арестован и допрошен в связи с конфликтом интересов и нарушением инструкций ЦАХАЛа.

Офицера в звании майора подозревают в том, что он способствовал продвижению в подразделение Генштаба своих подчиненных, с семьями которых состоял в дружеских отношениях.

Об этом пишет портал Детали.

Согласно сообщению, военная прокуратура готовит обвинительное заключение.

«В ЦАХАЛе пришли к выводу, что подозреваемый поддерживал дружеские отношения с семьями военных, которые служили под его началом, и в нарушение устава способствовал их назначению в элитное подразделение. Офицера допросили в конце декабря и через несколько дней освободили на ограничительных условиях», — говорится в сообщении.

Материалы следствия переданы в военную прокуратуру, которая, как ожидается, в ближайшие дни предъявит обвинение.

«Пресс-секретарь ЦАХАЛа сообщил, что офицер в звании майора был арестован и допрошен в связи с конфликтом интересов и нарушением инструкций ЦАХАЛа. Он отстранен от занимаемой должности», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, большинство боевых солдат прибыли с периферии, в то время как новобранцы из центра страны в основном назначаются на небоевые позиции, такие как технологические позиции.

По данным ЦАХАЛа, примерно 60% израильтян с более высоким социально-экономическим статусом зачисляются на боевые должности, когда становятся достаточно взрослыми для военной службы.

«Согласно социально-экономическому анализу тех, кто служит в Армии обороны Израиля, установлено, что по мере повышения социально-экономического статуса растет и процент военнослужащих, проходящих боевую службу», — заявили в АОИ.

Ранее мы рассказывали, что израильским солдатам, находящимся на срочной службе в ЦАХАЛ, предоставили право на бесплатный проезд даже в гражданской одежде в любое время на любом виде общественного транспорта. До этого такая возможность была доступна лиши в том случае, если солдат был в армейской форме. Чтобы бесплатно проехаться солдату нужно иметь при себе удостоверение солдата «хогер».