Солдаты ЦАХАЛа получили бесплатный проезд в любой день

C сегодняшнего дня, израильские солдаты, которые проходят срочную службу ЦАХАЛа, смогут ездить бесплатно даже в гражданской одежде в любое время на любом виде общественного транспорта.

Об этом сообщает Телеграм-канал Голос Израиля.

До настоящего времени бесплатный проезд был разрешен, только если солдат был в армейской форме. Для того чтобы воспользоваться бесплатным проездом, нужно всего лишь иметь при себе удостоверение солдата «хогер».

Ранее Курсор писал про призыв в ЦАХАЛ: к 2050 году большинство молодежи не поступит на военную службу. Если нынешние демографические тенденции сохранятся, к 2050 году большинство молодежи не будет поступать на военную службу в ЦАХАЛ на обязательную службу.

Напомним, наш сайт уже писал, что бывшие начальники службы безопасности Израиля обратились к Нетаниягу: Спасите ЦАХАЛ от распада. Командиры службы безопасности Израиля призвали Биньямина Нетаниягу спасти ЦАХАЛ от Итамара Бен-Гвира.

Также сообщалось, что солдаты ЦАХАЛ застрелили бедуинов при попытке переправить наркотики. 14 декабря военнослужащие ЦАХАЛа застрелили бедуинов возле горы Хариф в Негеве при попытке переправить наркотики с Синая.

Кроме того, редакция информировала, что ЦАХАЛ провел «необычную атаку» по позициям армии Асада. Сирийская оппозиция сообщила о ночном ударе ЦАХАЛа по позициям сирийских вооруженных сил на юге страны.