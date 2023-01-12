Солдаты ЦАХАЛа задержали в Шхеме боевика «Львиного логова»

В четверг утром, 12 января, солдаты ЦАХАЛА вместе с МАГАВ и «Ямам» провели военную операцию в Шхеме, в результате которой задержали члена террористической группировки «Львиное логово» 33-летнего Ияда ан-Насар Шабару.
Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Операция по задержанию сопровождалась перестрелкой, но среди израильских военных и полицейских пострадавших нет. У боевика изъяли два пистолета-пулемета «Карл Густав» («Карло») и взрывное устройство. Он был арестован в Касбе вместе с еще четырьмя подозреваемыми.
Ияда ан-Насар Шабару обвиняют в совершении обстрелов.
«Курсор» писал ранее, что в среду поздно вечером, 11 января, во время плановых учений Армии обороны Израиля пулевое ранение получил один из военнослужащих.
Еще мы писали, что в среду утром, 11 января, Силы обороны Израиля начали военные учения в Галилее Панхандл, в ходе которых будет вестись артиллерийский огонь в районе горы Дов на границе с Ливаном.
Напомним, что за прошлый год Армия обороны Израиля потеряла 44 военнослужащих (в это число входят солдаты срочной службы, контрактники и резервисты). Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель смертности за последние пять лет.
Читайте также, что солдаты ЦАХАЛи и Шин Бета арестовали ночью трех разыскиваемых лиц в Иудее и Самарии.