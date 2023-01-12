Во время плановых учений был ранен солдат ЦАХАЛа

В среду поздно вечером, 11 января, во время плановых учений Армии обороны Израиля пулевое ранение получил один из военнослужащих.

Солдаты доставили его к месту, куда подъехала бригада медиков Службы скорой помощи (МАДА). Они госпитализировали его в медицинское учреждение, но какое именно — не сообщается. Врачи охарактеризовали состояние солдата как средней степени тяжести.

Другие детали происшествия пока неизвестны. Семью военнослужащего уже уведомили о случившемся. По факту инцидента ведется расследования.

«Курсор» писал ранее, что в среду утром, 11 января, Силы обороны Израиля начали военные учения в Галилее Панхандл, в ходе которых будет вестись артиллерийский огонь в районе горы Дов на границе с Ливаном.

Еще мы писали, что в Иудее и Самарии обстреляли базу Салем, в результате чего солдаты ЦАХАЛа открыли ответный огонь. В рамках инцидента никто из военнослужащих не пострадал.

Напомним, что за прошлый год Армия обороны Израиля потеряла 44 военнослужащих (в это число входят солдаты срочной службы, контрактники и резервисты). Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель смертности за последние пять лет.

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