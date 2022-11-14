Оглашен приговор террористу, поджегшему синагогу в Хевроне

Араб, поджегший синагогу в Мицпе-Зив, согласился на сделку о признании вины, однако заплатит штраф и отбудет тюремный срок.

Террорист, который почти год назад поджег синагогу в районе Хеврона, был приговорен к тюремному заключению.

Об этом сообщает Israel National News.

В военном суде Иудеи поджигатель согласился на сделку о признании вины, согласно которой он будет отбывать 18 месяцев в тюрьме и заплатит штраф в размере 12 000 шекелей.

Адвокат Хаим Блейхер из Хонену отреагировал на постановление, заявив: «Учитывая косвенные доказательства по этому делу, это разумный результат. Мы продолжим работу над усилением суровости наказания и усилением сдерживания, насколько это возможно».

Мицпе Зив — это наблюдательный пункт и мемориал в память о двух израильских охранниках, Иегуде Бен Йосефе и Йоаве Дороне, которые были убиты в 2003 году после того, как были ошибочно идентифицированы как террористы.

Как сообщал Курсор, в январе загорелась синагога на холмах Южного Хеврона в Иудее, сообщила пожарно-спасательная служба Израиля.

Пожарно-спасательная служба Израиля расследовала инцидент как поджог, так как на месте происшествия военнослужащими были обнаружены шины.

Позже Курсор информировал о том, что 31-летнему палестинскому арабу было предъявлено обвинение в поджоге и умышленном повреждении имущества в здании, которое использовалось в качестве бейт-мидраша в Мицпе-Зив на южных холмах Хеврона.