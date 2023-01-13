Подробности ограбления владельца футбольного клуба «Бейтар Иерусалим»

Ночью на пятницу владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим» сообщил о попытке вооруженного ограбления.
Об этом сообщает канал.
Барак Абрамов рассказал, что вооруженные грабители, приставив ему дуло пистолета, попытались ограбить его дом.
Согласно первичной информации, он успел нажать на тревожную кнопку и подозреваемые были пойманы «с поличным» у него в доме.
Ранее Курсор писал про смертельное ДТП на севере Израиля: известны новые подробности.
Также редакция информировала, что 12 января, пять израильтян получили ранения, когда автомобиль, в котором они находились, упал в реку во время поездки в районе Чиангмая в Таиланде.
Еще наш сайт сообщал, что Лапиду запретили принимать участие в акции протеста в Тель-Авиве. Организаторы общественной акции протеста в Тель-Авиве отказали Яиру Лапиду, который хотел выступить на митинге.