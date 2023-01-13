Подробности ограбления владельца футбольного клуба «Бейтар Иерусалим»

Ночью на пятницу владелец футбольного клуба «Бейтар Иерусалим» сообщил о попытке вооруженного ограбления.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

Барак Абрамов рассказал, что вооруженные грабители, приставив ему дуло пистолета, попытались ограбить его дом.

Согласно первичной информации, он успел нажать на тревожную кнопку и подозреваемые были пойманы «с поличным» у него в доме.

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