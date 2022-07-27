В Израиле могут повысить зарплату учителям

Министерство образования представило план повышения заработной платы учителей и решения кадрового кризиса с целью обеспечения своевременного открытия школ после летних каникул. Схема была сформулирована после встреч Минобразования с Минфином, а также с другими группами.

Министр образования Ифат Шаша-Битон сказала: «Это историческая возможность укрепить систему образования, стабилизировать ее и улучшить на благо всех наших детей. Не очередное соглашение о заработной плате, а реальное значительное увеличение количества учителей».

По словам Шаша-Битон, в таком соглашении о зарплате должен быть сделан значительный акцент на новых учителях, наряду с сохранением имеющихся в системе качественных и опытных преподавателей со стажем работы 15 и более лет.

Шаша-Битон заявила: «Это достигается путем профессионального развития наряду с возможностью повышения зарплаты. Предлагаемый нами план создает реальное решение кризиса, в котором мы находимся, и принесет реальные результаты системе образования на многие годы вперед. Наши переговоры с Министерством финансов и Союзом все еще продолжаются, чтобы в ближайшее время прийти к соглашению».

Союз учителей заявил: «Мы приветствуем план министра образования, который соответствует реальности на местах и ​​сокращает разрыв между позицией союза учителей и позицией государства в том, что касается зарплаты всего преподавательского состава. Нет сомнений, что это шаг в правильном направлении, чтобы помочь возродить систему образования. В то же время у нас все еще есть недопонимания, которые мы надеемся преодолеть в открытом диалоге, который мы ведем с Министерством образования».

Детали плана:

Начальная зарплата учителя: 9 500 шекелей в месяц.

Вознаграждение за образование 1 500 шекелей или дополнительные 10% — в зависимости от того, что выше, чтобы побудить учителей взять на себя роль преподавателя класса

Бонус в размере 18 000 шекелей после 3 лет работы в сфере образования.

Поглощение новых учителей: процент минимальной позиции будет 70%.

Повышение зарплаты для всех учителей будет варьироваться от 2 600 шекелей для начинающих учителей до 1 200 шекелей для самых опытных учителей.

Зарплата в детском саду: увеличение сверхурочной работы воспитателей детского сада с 36 часов до 55 часов для укрепления отношений с родителями и проведения дневных мероприятий.

Зарплата нового директора будет составлять 20 000 шекелей в месяц. Зарплата руководителей будет варьироваться от 27 000 до 20 000 шекелей.

Карьерный горизонт для директоров: дополнительное вознаграждение для директоров, обучающих и наставляющих других директоров школ.

Заместители директора: 80% от зарплаты директора.

Специальное образование: исправление проблем в специальном образовании. Надбавки будут начисляться дифференцированно в зависимости от тяжести случая: надбавка за обучение детей с нетяжелой инвалидностью составит 15 %, для детей с умеренной инвалидностью — 18 %, а для детей с тяжелой степенью инвалидности — 20 %.

Поощрительная корзина Excellence: директор будет иметь гибкий бюджет для нужд новых должностей. Эти должности будут добавлены к существующим позициям. У директора будет возможность заключить контракт с тремя учителями.

Поддержание продвижения по старшинству: звание является результатом профессионального развития учителя, и необходимо поддерживать мотивацию и обучение на протяжении всей карьеры учителя.

Консультанты: Положение о должности консультанта по вопросам образования.

Обеспечьте решение во время летних каникул, продлив программы летних школ до 31 июля.

Сокращение выходных после еврейских праздников: эти дни будут заменены выходными, часть из которых будет предоставлена ​​учителям в течение года, а часть.

Стажировка учителей детских садов и начальных классов будет предоставляться через три года вместо двух лет, как это принято сегодня.

Ранее Курсор писал, что Профсоюз учителей отклонил предложение Минфина о прекращении забастовок. Профсоюз учителей заявляет, что новое предложение Министерства финансов «еще хуже, чем нынешняя ситуация». Учителя призывают Яира Лапида вмешаться в ситуацию.

Наша редакция писала, что Минфин хочет, чтобы учителя прекратили забастовки. Министерство финансов готово пойти на уступки учителям и повысить зарплаты на тридцать процентов — до девяти тысяч шекелей. Кроме того предлагается финансирование дополнительных должностей.

Также сообщалось, что в Израиле могут повысить плату за посещение детских садиков. Согласно рекомендации Государственной ценовой комиссии, предлагается увеличить тарифы субсидированных яслей и детских садов для детей младшего возраста.

Напомним, что цены на детские сады повысятся с 1 сентября, если они вообще откроются. Критическая ситуация назревает для родителей. Детские сады могут не открыться с сентября, поскольку правительство постановило увеличить оплату за посещение садов детьми, но не решило вопрос с зарплатой учителей.