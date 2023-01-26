Оказался погребенным под завалами: в Бней-Браке с мужчиной произошел смертельный инцидент

Медикам не удалось спасти мужчину, погребенного под завалами на месте происшествия.

Строитель погиб в четверг, когда на него обрушилась стена на участке в центральном регионе города Бней-Брак.

Это третья смерть в строительной отрасли за последние десять дней.

Другие рабочие смогли извлечь 28-летнего мужчину без сознания, который оказался под завалами обрушившегося третьего этажа здания на месте аварии на улице Раббана Гамлиэля.

Но попытки медиков Маген Давид Адом и Хацола реанимировать его не увенчались успехом, и они констатировали его смерть.

Полиция Израиля заявила, что начала расследование инцидента.

На прошлой неделе два строителя погибли с разницей в несколько минут в разных авариях в разных местах.

Смерти строителей в Израиле — частое явление, в основном из-за плохо соблюдаемых правил техники безопасности.

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