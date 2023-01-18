За месяц в Иерусалиме во время сна умерло четыре младенца

За последние 30 дней (с середины декабря 2022 года по начало 2023) в столице Иерусалима от синдрома внезапной детской смерти скончалось четыре здоровых младенца.

Об этом пишет Jerusalem.mynet.

Это предположительный диагноз, медики не делают окончательные выводы, потому что для установления причины нужна патологоанатомическая экспертиза, а не все родители соглашаются на проведение процедуры. В медицинских кругах говорят, что это высокий уровень детской смертности за такой короткий период времени.

Известно, что первый трагический случай произошел 15 декабря, в районе Кирьят-Йовельво сне умер 6-месячный мальчик. Второй случай зафиксирован 4 января в квартале Байт ве-Ган, родители нашли утром мертвой свою 8-месячную дочь. Третий случай произошел 13 января, в доме няни в районе Рамот нашли без признаков жизни 4-месячного ребенка. И один из случаев произошел 15 января, где парамедики были вынуждены констатировать смерть годовалого малыша в районе Рамат-Эшколь.

«Курсор» писал ранее, что в Хайфе во время сна 9-месячный малыш потерял сознание, но взрослые смогли вовремя заметить, что с ребенком что-то не так и вызвали Службу «скорой» помощи.

Еще мы писали, что малышка из ультраортодоксальной семьи, которой всего три месяца, была эвакуирована в критическом состоянии в больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме. Врачей вызвали в дом няни на улице Сороцкин в связи с сообщением о ребенке, потерявшем сознание во сне и не проснувшемся.