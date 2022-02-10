Около 165 тысяч дунамов сельскохозяйственных угодий были повреждены погодными условиями — отчет

Министерство сельского хозяйства опубликовало отчет о поврежденном состоянии посевов после штормовой погоды и холода за последний период в Израиле.

Сегодня, 10 февраля, стало известно о том, что Минсельхоз отчитался о состоянии земельных территорий за последний период. Согласно отчету, было повреждено около 165 000 дунамов сельскохозяйственных угодий. Общий ущерб оценивается примерно в 60 миллионов шекелей.

Министр сельского хозяйства Одед Форер: «Недавние ураганы в последние годы нанесли ущерб Израилю, которого никто не ожидал. Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов работает без перерыва, чтобы помочь любому фермеру в поле. Мы продолжим инвестировать в разработку различных технологий и средств механизации, чтобы оптимально справляться с погодными условиями».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что Министерство энергетики инвестирует 8 млн шекелей в зарядные станции для электромобилей.

Правительство заинтересовано в развитии инфраструктуры для обслуживания электромобилей, поэтому оно инвестирует 8 миллионов шекелей для размещения сети зарядных станций по всему Израилю.

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