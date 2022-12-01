Около 83 тысяч новых квартир: какой город Израиля удвоит количество жителей

Сейчас в городе проживает около 170 тысяч людей.

Тель-Авивский окружной комитет по планированию и строительству под председательством Эрана Ницана принял решение представить план увеличения города Рамат-Ган.

Об этом сообщает издание Ice.

План включает в себя строительство 83 400 единиц жилья, а это поспособствует увеличению населения жителей города в два раза. Также к 2050 году в Рамат-Гане появится около 4 750 000 квадратных метров офисных помещений.

План, инициированный муниципалитетом Рамат-Гана, определяет тенденции развития и четкую иерархию строительных мощностей.

В ответ на увеличение населения города план предлагает создание новых и расширение существующих учебных заведений.

В городе будет две линии легкорельсового транспорта: красная линия, которая должна начать работу в следующем году по улице Жаботинского, и фиолетовая линия по улице Алуф Садех.

Мэр Рамат-Гана Кармель Шама ха-Коэн отметил, что Рамат-Ган является ведущим городом, который пользуется огромным спросом во всех целях, он подходит для новых районов, офисов исследований и разработок, транспортной и коммуникационной инфраструктуры, а также инновационных общественных зданий и пространств.

«Курсор» писал ранее, что Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные за июнь-август текущего года, которые показали, что в стране продолжается снижаться спрос на новую недвижимость.