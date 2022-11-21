Ольмерт может подать аппеляцию по делу о клевете Нетаниягу — СМИ

Группа юристов, защищающая бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта от исков о диффамации, поданных назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу и его семьей, рассматривает возможность подачи апелляции на постановление, вынесенное сегодня утром против Ольмерта.

Об этом сообщает INN.

Согласно постановлению суда, Ольмерту должен выплатить семье Нетаниягу 97 500 шекелей (включая судебные издержки) после того, как он сказал, что они страдают «неизлечимым психическим заболеванием», выступая по телевидению.

Сегодня Мировой суд Тель-Авива вынес решение в пользу назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу и членов его семьи против бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта. В иске, поданном в мае прошлого года, члены семьи Нетаниягу потребовали от Ольмерта 837 000 шекелей за клевету.

«Ольмерт приписал им психическое заболевание, и нет сомнений, что даже сегодня, несмотря на усилия специалистов по исправлению ситуации, тем, кто занимается психическими заболеваниями, приходится иметь дело со стигмами», — сказал судья.

Отвечая на сегодняшнее решение суда Тель-Авива о признании бывшего премьер-министра Ольмерта виновным в клевете на семью Нетаниягу, адвокат обвинения выразил удовлетворение результатом.

«Еще одно ложное обвинение против премьер-министра Нетаниягу, его жены и семьи было опровергнуто. риятно знать, что даже в сегодняшнем мире, где безумные и нелепые обвинения в адрес премьер-министра, его жены и семьи считаются допустимыми, были проведены четкие линии, которые должны положить конец злой лжи Ольмерта», — заявил адвокат Йосси Коэн.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу выиграл иск о клевете против Эхуда Ольмерта по 1 из 2 пунктов. Биньямин Нетаниягу выиграл иск о клевете против бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, в котором Ольмерт, по сути, назвал Нетаниягу и его семью сумасшедшими.

Также судья отклонил просьбу Ольмерта пересмотреть показания Сары Нетаниягу. Сара Нетаниягу в суде заявила, что никогда не употребляла алкоголь, однако на другом судебном деле помощ

Курсор сообщал, что судья приказал семье Нетаниягу выплатить 3500 шекелей Ольмерту. Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его семья должны будут выплатить бывшему премьер-министру Эхуду Ольмерту 3500 шекелей (1100 долларов США) по иску, который они ведут против него.ник киномагната Арнона Мильчана рассказала о том, что постоянно покупала семье Нетаниягу сигары и Шампанское.