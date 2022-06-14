Минздрав заявляет о новой волне эпидемии коронавируса в Израиле

За минувшие сутки в Израиле выявлено 7 330 новых случая коронавируса.

Сегодня, 14 июня, Министерство здравоохранения обнародовало новую статистику по заболеваемости в Израиле.

Согласно данным, за минувшие сутки было сделано 33 817 теста. Индекс заражаемости — 1,51. С начала пандемии было выявлено 4 195 241 заразившихся коронавирусом. В настоящий момент заражены 30 090 человек.

В больницы госпитализировано 403 человека. Состояние 103 пациентов оценивается как тяжелое, 28 пациентов подключены к ИВЛ.

С начала эпидемии в Израиле от коронавируса умерли 10 882 человек.

По данным Минздрава на 14 июня, первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 710 522 человек, вторую дозу — 6 142 332 человек, третью дозу — 4 496 066 человек, четвертую дозу — 816 370 человек.

В Минздраве отметили, что в последние месяцы процесс вакцинации от коронавируса в Израиле идет медленно.

Ранее Курсор писал, что Минздрав назвал возможную причину резкого роста случаев COVID-19. За последние несколько дней в Израиле наблюдался резкий рост числа случаев заболевания COVID-19.

Курсор писал, что Минздрав рекомендует израильтянам вернуться к масочному режиму в закрытых помещениях. Минздрав заверяет, что эффективность масок как средства значительного снижения риска заражения и распространения инфекции научно доказана и неоспорима.

Также в минздраве считают, что сейчас нет причин для пятой дозы вакцины от COVID-19. На фоне опасений возобновления волны COVID-19, группа консультантов Министерства здравоохранения рекомендует населению возобновить ношение лицевых масок в помещениях, особенно в местах скопления людей.

Кроме того, мы писали, что Moderna заявила, что ее новая вакцина дает восьмикратную защиту от COVID.

Еще напомним, что ученые назвали неожиданный фактор, который влияет не эффективность вакцины от коронавируса.