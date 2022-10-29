ООН: 2022-й станет самым смертоносным за последние годы для палестинцев

По мнению представителя ООН на Ближнем Востоке, нынешняя ситуация обусловлена длительным отсутствием переговоров и провалами в решении ключевых вопросов, разжигающих израильско-палестинский конфликт.

2022 год станет самым смертоносным для палестинцев в Иудее и Самарии с начала мониторинга ООН в 2005 году.

Об этом в своем выступлении перед Советом безопасности ООН сказал представитель организации на Ближнем Востоке Тор Веннесланд, сообщает The Times of Israel.

Дипломат, в частности, призвал к немедленным действиям, чтобы успокоить «взрывоопасную ситуацию» и перейти к возобновлению переговоров между Израилем и ПА.

«Растущая безнадежность, гнев и напряженность вновь вылились в смертоносный цикл насилия, который становится все труднее сдерживать, слишком много людей, преимущественно палестинцев, были убиты и ранены», — подчеркнул Веннесланд.

Он также заявил, что нынешняя нестабильная ситуация обусловлена десятилетиями насилия, от которых пострадали израильтяне и палестинцы, длительным отсутствием переговоров и провалом для решения ключевых вопросов, разжигающих израильско-палестинский конфликт.

«Задача состоит в том, чтобы успокоить ситуацию, … расширять возможности, укреплять Палестинскую администрацию и продвигаться к возвращению к политическому процессу», — считает Веннесланд.

Как известно, в прошлом месяце представитель ООН заявил, что 32 палестинца, включая шестерых детей, были убиты израильскими силами безопасности и 311 ранены во время демонстраций, столкновений, а также операций по поиску и аресту нападавших на израильтян.

Как сообщал Курсор, в августе специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд приветствовал прекращение огня между Израилем и базирующейся в Газе террористической группировкой Исламский джихад, которое вступило в силу после трехдневных боев.

«Я приветствую прекращение огня в Газе и Израиле после нескольких дней конфликта. Глубоко опечален гибелью и ранениями людей, включая детей», — написал Веннесланд в Твиттере.

Ранее наш сайт сообщал, что в «Исламском джихаде» подтвердили соглашение о прекращении огня. Как заявил представитель террористической организации, Израиль якобы решил пойти на некоторые уступки.