В «Исламском джихаде» подтвердили соглашение о прекращении огня

Как заявил представитель террористической организации, Израиль якобы решил пойти на некоторые уступки.

Глава политического отдела «Исламского джихада» Мухаммад аль-Хинди заявил, что было достигнуто соглашение о перемирии.

Об этом пишет телеграм-канал Израильские трудовыебудни.

Недавно было достигнуто соглашение о прекращении огня, которое включает обязательство Египта работать над освобождением двух заключенных, Бассема ас-Саади и Халила Авды», — процитировали представители боевиков администраторы канала.

Ранее наш сайт сообщал, что в Яффо арабы и левые евреи вышли поддержать террористов, обстреливающих Израиль.

Кроме того, редакция Курсора писала, что террористы обстреляли ракетами Гуш-Дан.

Еще напомним, что Лапид заявил, что все цели операции «Рассвет» достигнуты.