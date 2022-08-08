Реакция ООН: координатор прокомментировал прекращение огня в Газе

Спецкоординатор по Ближнему Востоку высоко оценил роль Египта в достижении перемирия и призвал все стороны придерживаться достигнутых договоренностей.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд приветствовал прекращение огня между Израилем и базирующейся в Газе террористической группировкой Исламский джихад, которое вступило в силу после трехдневных боев.

«Я приветствую прекращение огня в Газе и Израиле после нескольких дней конфликта. Глубоко опечален гибелью и ранениями людей, включая детей», — написал Веннесланд в Твиттере.

Он также заявил:»Я высоко оцениваю решающую роль Египта в установлении перемирия и мощную поддержку со стороны Катара, США и других стран».

Настоящую ситуацию координатор ООН определил как «хрупкую» и призвал все стороны соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, «Курсор» писал, что перемирие наступило: предварительные итоги подведены. ЦАХАЛ прекратил военные действия в 23:30 7 августа, как и было согласовано. Исламский джихад напоследок выпустил ракеты по Сдероту уже после наступления перемирия.

«Курсор» писал, что ЦАХАЛ трижды откладывал ликвидацию опасного террориста, чтобы сберечь жизни детей.

Ранее наш сайт сообщал, что в «Исламском джихаде» подтвердили соглашение о прекращении огня. Как заявил представитель террористической организации, Израиль якобы решил пойти на некоторые уступки.

Кроме того, редакция Курсора писала, что в Израиле от ракетных ударов пострадали 16 человек.