ООН проведет голосование против Израиля: посол Эрдан сделал заявление

Сегодня вечером в пятницу Генеральная Ассамблея ООН проголосует за предложение запросить у Международного суда в Гааге юридическое заключение относительно «правового значения продолжающейся израильской оккупации».

Согласно предложению, израильское присутствие в Иудее и Самария и Иерусалиме являются незаконными. В предложении просят суд рекомендовать шаги, которые ООН и страны мира должны предпринять против Израиля из-за «оккупации».

Израильский посол Гилад Эрдан объявил, что не будет выступать на дебатах в Шаббат и ​​что делегация США в Организации Объединенных Наций проголосует против предложенной резолюции также от имени Государства Израиль.

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