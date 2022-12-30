ООН проведет голосование против Израиля: посол Эрдан сделал заявление

Сегодня вечером в пятницу Генеральная Ассамблея ООН проголосует за предложение запросить у Международного суда в Гааге юридическое заключение относительно «правового значения продолжающейся израильской оккупации».
Согласно предложению, израильское присутствие в Иудее и Самария и Иерусалиме являются незаконными. В предложении просят суд рекомендовать шаги, которые ООН и страны мира должны предпринять против Израиля из-за «оккупации».
Израильский посол Гилад Эрдан объявил, что не будет выступать на дебатах в Шаббат и что делегация США в Организации Объединенных Наций проголосует против предложенной резолюции также от имени Государства Израиль.
Читайте также: как распределение голосов в ООН повлияет на оценку ситуации в Иудее и Самарии.