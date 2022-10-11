Опасения по поводу нехватки эпидуральных наборов: Ассоциация акушерок озвучила заявление

«Сейчас дефицита нет ни в одном родильном зале Израиля», — заверяет Ассоциация акушерок.

Ассоциация акушерок Израиля во вторник утром отреагировала на опасения по поводу нехватки эпидуральных наборов.

Опасения появились на прошлой неделе после письма Израильского общества анестезиологов в министерство здравоохранения.

В письме говорилось, что существует глобальный дефицит и что американская компания, которая производит 80% мировых поставок, испытывает проблемы из-за нехватки сырья, вызванной войной между рф и Украиной.

Ассоциация акушерок заявила: «Сейчас нет недостатка ни в одном из родильных отделений по всему Израилю. Все роды, в которых мы используем эпидуральную анестезию, происходили в обычном режиме на постоянной основе».

Йифат Хадар Рувененко, акушерка медицинского центра Бейлинсон и председатель Ассоциации акушерок, подчеркнула: «Не было и не будет ситуации, при которой женщина, желающая родить с помощью эпидуральной анестезии, не сможет этого сделать. Это ее полное право — рожать без боли, и мы здесь для того, чтобы она это право реализовала».

По статистике Минздрава, 52,3% родов в Израиле происходят под влиянием эпидуральной анестезии.

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