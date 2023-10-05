Названы симптомы, которыми сопровождается это заболевание. Порой оно перерастает в тяжелую форму лихорадку.

В минздраве рассказали о поступлении сообщения последние дни о том, что вернувшийся из Таиланда в середине сентября пациент в ходе поездки заболел лихорадкой Денге. К счастью, он в хорошем самочувствии.

После постановки диагноза и по указанию минздрава в районе проживания больного проведут дезинсекцию, чтобы уничтожить комаров в окружающей среде и, благодаря этому, снизить возможный риск передачи вируса.

Следует отметить, что передачи вируса от человека к человеку не происходит. Вирус Денге, провоцирующий лихорадку Денге, передается через укусы комаров, распространенных в различных регионах мира, включая Азию, Африку, Южную и Центральную Америку, а также на островах Карибского бассейна и Тихого океана.

В нашей страны по состоянию на сегодня не зарегистрировали ни одной локальной передачи болезни. Последняя обычно проявляется в виде лихорадки, сопровождающейся головной болью, рвотой, сильной мышечной и суставной болью, а также сыпью, проходящей самой по себе спустя 2-7 дней.

В исключительных ситуациях вирус может быть опасен для жизни. Его лечение носит только поддерживающий характер. В небольшом количестве случаев лихорадка перерастает в тяжелую лихорадку денге, также известную как геморрагическая лихорадка денге. Она провоцирует кровотечение, низкий уровень тромбоцитов, «утечку» плазмы крови или синдром шока денге, когда происходит падение кровяного давления до опасно низких значений.

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