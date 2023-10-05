Израильтянам запретили купаться на популярном пляже в Нагарии

В министерстве здравоохранения получили результаты анализов проб морской воды.

В четверг, 5 октября, представители министерства здравоохранения призвали израильтян воздержаться от купания на южном пляже "Галей Галиль Даром" в Нагарии, который пользуется популярностью среди отдыхающих.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Причиной введения запрета на плавание стали результаты анализов проб морской воды, которые показали, что в ней содержится повышенное содержание бактерий. В министерстве здравоохранения указали, что ограничения на купание будут сняты после того, как качество воды вернется к нормальным показателям. Об этом ведомство объявит отдельно.

Однако, израильтянам разрешили вновь купаться на Тихом пляже ("Ха-хоф ха-шакет") в Хайфе, который также был временно "закрыт" по аналогичной причине.