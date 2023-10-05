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Израильтянам запретили купаться на популярном пляже в Нагарии

14:11, Сегодня
Новости Израиля
пляж фото
Фото: Pixabay
В министерстве здравоохранения получили результаты анализов проб морской воды.

В четверг, 5 октября, представители министерства здравоохранения призвали израильтян воздержаться от купания на южном пляже "Галей Галиль Даром" в Нагарии, который пользуется популярностью среди отдыхающих.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Причиной введения запрета на плавание стали результаты анализов проб морской воды, которые показали, что в ней содержится повышенное содержание бактерий. В министерстве здравоохранения указали, что ограничения на купание будут сняты после того, как качество воды вернется к нормальным показателям. Об этом ведомство объявит отдельно.

Однако, израильтянам разрешили вновь купаться на Тихом пляже ("Ха-хоф ха-шакет") в Хайфе, который также был временно "закрыт" по аналогичной причине.

"Курсор" писал ранее, что неделю назад, из-за поломки на насосной станции, в ручей Сорек (один из самых длинных в Израиле) попали неочищенные сточные воды, в результате загрязнения водоема произошел массовый мор рыбы.
Еще мы писали, что в министерстве здравоохранения Израиля опубликовали предупреждение к общественности и назвали три пляжа, где сейчас купаться крайне не рекомендуется.

Напомним, что согласно данным министерства, только 71,2 процента бесплатных пляжей в Израиле были оценены как "очень чистые" или "чистые" во второй половине августа 2023 года, в то время как в прошлом году такую оценку получили 90 процентов пляжей.

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